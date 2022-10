POTENZA- Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto nella giornata del 5 ottobre, nella sede del Palazzo del Governo, il nuovo dirigente della sezione polizia stradale di Potenza Giuseppe Persano, appena avvicendatosi a Giovanni Consoli, trasferito presso la questura di Caserta.

Il dottor Persano proviene da Bari dove, dal 1° settembre 2021, ha diretto la sezione polizia stradale. Nel suo qualificato curriculum, il dirigente di Polizia, dopo un primo incarico presso il XII reparto Mobile di Reggio Calabria, è stato assegnato alla questura di Potenza, ricoprendo numerosi incarichi, prima di passare alla specialità della polizia stradale, svolgendo l’incarico di comandante della sezione di Potenza e successivamente di Salerno.

Nel corso del cordiale incontro sono stati affrontati argomenti di comune interesse. Il Prefetto ha, in particolare, espresso un sentito riconoscimento per la quotidiana e capillare attività svolta dalla polizia stradale in provincia. “Il costante impegno per assicurare la sicurezza della circolazione stradale – ha sottolineato a fine visita il Prefetto Campanaro – contribuisce a rafforzare il rapporto di fiducia tra i cittadini e le Forze dell’Ordine. Formulo i miei migliori auguri al dottor Giuseppe Persano, che già conosce a fondo le problematiche di questo territorio e che saprà, pertanto, affrontare egregiamente anche questa nuova sfida”.