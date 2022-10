Lutto nel mondo della moda per la morte si Franca Fendi, terza delle cinque sorelle della storica maison italiana. Si è spenta a 87 anni nel suo appartamento di Roma, dove era nata nel 1935. Fin dal dopoguerra aveva gestito la casa di moda fondata dai genitori, Edoardo Fendi e Adele Casagrande, trasformandola in uno dei marchi italiani più prestigiosi al mondo, grazie alla straordinaria qualità e design della sua pelletteria e pellicceria e alla lunga collaborazione con Karl Lagerfeld. Con le sorelle Carla, Alda, Anna e Paola, Franca Fendi ha fatto la storia della moda in Italia.