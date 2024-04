Potenza pronta per il Tricolore Formula Challenge

La città di Potenza si prepara ad accogliere per la prima volta il Campionato Italiano Formula Challenge ACI SPORT che sabato 13 e domenica 14 aprile fa tappa su un inedito e impegnativo percorso urbano di 3600 metri ricavato su viale Unicef e rallentato da undici postazioni di birilli.

Alla vigilia del 7° Trofeo “Città di Potenza Policoro Village-Mare e Motori” organizzato dalla scuderia Basilicata Motorsport con il patrocinio del Comune di Potenza, tutto è pronto per ospitare la kermesse che ha richiamato nel capoluogo lucano un gran numero di piloti, sessantatré per la precisione, a cui se ne aggiungono altri ventuno per la gara turistica sperimentale Formula Challenge.

Al via del circuito cittadino ci saranno i migliori interpreti della specialità, primo tra tutti il campione italiano Donato Argese, il pilota pugliese della Fasano Corse che al volante della Radical SR4 Suzuki 1400 Gruppo E2 SC punta a confermare il successo ottenuto nella prima gara tricolore disputata il mese scorso sulla Pista Fanelli di Torricella (TA). A pari punti nella classifica di campionato, a quota 8,5 punti conquistati al Magna Grecia, il leccese Nicolò Pezzuto si presenta su uno spettacolare Kart Cross Yacar 600 Gruppo VST.

A fare gli onori di casa, con il numero 1 appiccicato sulla fiancata della sua Osella PA21 S 1600 per la scuderia Progetto Corsa, sarà il forte driver locale Carmelo Coviello. Si schiera al completo la famiglia dei lucerini Palumbo portacolori della scuderia Vesuvio, con la partecipazione dei fratelli Domenico e Filomena, a bordo rispettivamente di una Radical SR4 1600 e di una Viali 1000, e del padre Giuseppe, su Chiavenuto Suzuki.

Saranno da osservare con grande attenzione il temibile compagno di squadra Romeo Cioffi, di Agerola (NA), su Radical Prosport, e il giovanissimo under 23 di Monopoli (BA) Francesco Rollo, sorprendente rivelazione nella prima di stagione su Radical SR4 avendo sfiorato addirittura la vittoria.

Completano il gruppo E2SC Pierpaolo Potenza, su Osella PA21, ed Innocenzo Vizzuso, su Elia Avrio St. Sono in tutto sei i minibolidi kart cross iscritti alla corsa, condotti, oltre che dal già citato Pezzuto, dai piloti Lorenzo Mansueto (New Apulia Corse), Francesco Aragona, Angelo Lucia (Greta Racing), Pietro Todaro (Salsorally & Promotion) e dal potentino Nicola Restagno (Max Racing), al debutto davanti al pubblico di casa.

Il gruppo numericamente più consistente è il Gruppo N, con 15 piloti iscritti, seguito dal Gruppo Racing Start con dieci contendenti. Sette ciascuno sono i piloti iscritti in Gruppo E1 Italia e in Gruppo Speciale Slalom. Completano il ricco elenco iscritti, oltre ai quattro piloti a bordo di altrettante vetture del Gruppo RSPL e ai due su Silhouette Gruppo E2 SH, tre piloti che, nel loro gruppo, corrono in solitaria ma, non per questo, saranno meno motivati a ben figurare in classifica assoluta: Elio Vagali su Fiat Ritmo Gruppo HST, il presidente della Tramonti Corse Pietro Giordano su Fiat 500 bicilindrica e Berardino Vaccaro al volante di una potente Formula Renault Suzuki Gruppo E2 SS.

Sono ben otto i piloti Under 23 e tra di loro le “pilotesse” Giulia Candido, detentrice del titolo tricolore 2023, su Peugeot 106 R 1.3 e Paola Pepe, su Citroen Saxo Vts 1.6. Sono ventuno le vetture iscritte alla prima edizione della “Turistica Sperimentale Formula Challenge” con la partecipazione del folto gruppo della scuderia “Historic Club – Lupi della Lucania”, presieduta da Gennaro Guerriero.

La manifestazione, valida anche per il 21° Challenge CPB (Campania Puglia Basilicata), sarà l’occasione per ricordare, con l’istituzione di un memorial a lui intitolato, Nicola Maitilasso, pilota di casa scomparso alcuni anni fa, e Francesco Solimena, ex presidente dell’Automobile Club Potenza, cui verrà dedicata una targa. Il programma della competizione entrerà nel vivo domenica 14 aprile con lo svolgimento delle manche di gara precedute dalla manche di qualifica.

Il tracciato è lungo complessivamente 3200 metri, si snoda lungo 1600 metri da percorrere in andata fino a raggiungere una rotatoria che diventa una sorta di anello come in un circuito chiuso e poi ritorna sull’altra corsia per altri 1600 metri fino al traguardo. Lo start e l’arrivo sono posizionati sotto il ponte delle scale mobili, che congiungono due parti della città, il centro storico e il rione Cocuzzo. La premiazione si terrà presso il ponte delle scale mobili alle ore 17.

