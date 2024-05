BARI – Il sindaco di Bari risponde alle accuse del leader di Italia Viva. Renzi nel corso della sua conferenza stampa ha detto che Decaro avrebbe accettato compromessi pur di avere il sostegno del PD venendo meno ai valori del partito come primarie e altri principi ma Decaro si difende così:

“Matteo Renzi sa benissimo che i pugliesi scrivono Decaro e leggono la mia storia politica e amministrativa. Leggono i cambiamenti e quello che è accaduto nella città di Bari in questi anni. Gli voglio bene anche io, anche se credo che questa volta abbia sbagliato bersaglio. Non ho mai negato i miei valori. Matteo sa benissimo che il Partito democratico è la mia casa e lo sarà sempre. Lo è stata quando era lui segretario e lo è ora che la segretaria è Elly Schlein. Ho avuto opinioni diverse da lui, su alcune questioni, quando era alla guida del Pd così come ci sono cose su cui io e Elly la pensiamo diversamente, ma non per questo mi sento meno parte della squadra”.

