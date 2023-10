POLICORO – Incidente mortale a Policoro nel tardo pomeriggio di domenica: a perdere la vita A.L., 63enne originario di Francavilla Fontana, vittima dello scontro tra una moto e un’auto registrato in viale Europa all’altezza dello svincolo per la Sinnica. Inutile l’intervento in eliambulanza del 118: all’arrivo dei soccorsi per il centauro non c’era più nulla da fare, morto sul colpo. Sul posto, per i rilievi del caso, anche gli agenti della polizia stradale.

