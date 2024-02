‘Più salario, meno orario’: Uilm in assemblea regionale a Taranto

Il nuovo contratto di lavoro dei metalmeccanici, ma anche un momento di discussione e di sintesi sulle principali vertenze e realtà del territorio pugliese, dall’ex Ilva al sistema degli appalti, dall’installazione impianti al comparto Leonardo (presente in Puglia in siti appartenenti a diverse divisioni), dall’automotive al petrolchimico.

Si svolgerà a Taranto l’assemblea regionale delle delegate e dei delegati della Uilm Puglia, sul tema “Il CCNL che vogliamo”. All’assemblea, che si terrà venerdì 1 marzo, dalle ore 9.30, all’Hotel Salina, parteciperanno i segretari provinciali e regionali del sindacato. Concluderà i lavori il segretario generale Uilm nazionale Rocco Palombella.

L’assemblea avrà come tema principale l’ipotesi di piattaforma del CCNL metalmeccanici, il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, che pone al centro miglioramenti salariali, negli orari di lavoro e nei servizi destinati ai lavoratori.

Alle ore 9.30 è prevista una conferenza stampa. Dalle ore 10, si avvieranno gli interventi. Introdurrà la giornata Alfio Zaurito – coordinatore regionale Uilm.

Intervengono: Gianni Ricci – segretario generale Uil Puglia; Davide Sperti – segretario generale Uilm Taranto; Marcellino Miroballo – segretario generale Uilm Foggia; Riccardo Falcetta – segretario generale Uilm Bari; William Maruccia – segretario generale Uilm Lecce; le Rsu e Rls Uilm. Concluderà Rocco Palombella, segretario generale Uilm nazionale.

“La Uilm è un sindacato molto rappresentativo del territorio, capace di ottenere risultati concreti per lavoratrici e lavoratori. Siamo impegnati a livello nazionale nella discussione della nuova piattaforma contrattuale. Vogliamo apportare riforme significative al contratto di lavoro, miglioramenti salariali, dell’orario di lavoro e dei servizi dedicati ai lavoratori”, dichiara Davide Sperti, segretario generale Uilm Taranto.

“Le nostre proposte riguardano più tutele e garanzie per i lavoratori, nell’ottica di una complessiva ed equa riprogettazione del sistema sociale e delle condizioni di lavoro. Ringraziamo i nostri delegati e delegate e i segretari per il continuo confronto su questi temi e per il loro intervento a Taranto. L’assemblea è aperta lavoratrici, lavoratori e ai cittadini che vogliano portare il proprio contributo. Invitiamo tutti alla partecipazione, all’ascolto e alla proposta, in un percorso di strada insieme”, conclude Sperti.

