Pinto saluta il Nardò: il difensore nel mirino di tre club di Serie D

Dopo pochi mesi, si interrompe il matrimonio tra il Nardò e Pierluigi Pinto. Il club salentino, infatti, ha annunciato la risoluzione consensuale con il difensore. Pinto era approdato alla corte di Fabio De Sanzo lo scorso ottobre, collezionando fin qui 9 presenze nel Girone H di Serie D. La carriera dell’ex Carrarese potrebbe proseguire in quarta serie, dove sarebbe forte l’interesse del Casarano, mentre Francavilla e Guidonia Montecelio sarebbero più defilate. Così il Nardò ha salutato il difensore:

“L’AC Nardò COMUNICA la rescissione consensuale del contratto con il difensore Pierluigi Pinto. Per lui 9 presenze in maglia granata.

Grazie Pierluigi per l’impegno dimostrato in questi mesi insieme. Ti auguriamo le migliori fortune per il prosieguo della tua carriera”.

