Antenna Sud – Foggia, trattativa avanzata con Eduard Dutu

Primo squilli in arrivo per il Foggia. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, la società rossonera è vicina all’ingaggio di Eduard Dutu, difensore del Pineto, ex Francavilla, Ancona e Gubbio. la trattativa è a buon punto e il ds Leone conta di chiudere in giornata. Dutu, classe 2001, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, si trasferirebbe a titolo definitivo.

