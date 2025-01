Virtus Francavilla, ufficiale l’arrivo di Iocolano: contratto fino a giugno 2025

Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, la Virtus Francavilla ha ufficializzato l’arrivo di Simone Iocolano. Il centrocampista sbarca in Puglia dopo l’esperienza con la maglia del Piacenza, militante nel Girone D di Serie D. Nel curriculum di Iocolano anche dei trascorsi con le maglie di Monza e Juventus Next Gen. Il calciatore originario di Rivoli ha stipulato un contratto fino a giugno 2025. Questo l’annuncio del club biancazzurro:

“Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2025, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Iocolano.

Centrocampista offensivo classe ’89 di notevole esperienza, con oltre 430 presenze nei campionati professionistici di serie B e C, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Alessandria, Bari, Bassano, Juve Next Gen, Ivrea, Lecco, Monza, Valle d’Aosta e Virtus Entella, realizzando oltre 75 gol. Nella prima parte della stagione 24/25, ha indossato la maglia del Piacenza in serie D.

Il calciatore è a disposizione di mister Antonio Rogazzo per la gara di Campionato di domenica contro la Fidelis Andria”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author