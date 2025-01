Serie C/C: le designazioni arbitrali della 24a Giornata

Ecco le designazioni arbitrali per la 24a Giornata del Girone C della Serie C:

SERIE C / GIRONE C – 24a GIORNATA

Sabato 25/01/2025

Casertana-Messina (17:30): Francesco D’Eusanio di Faenza

Assistenti: Marco Pilleri di Cagliari e Salvatore Nicosia di Saronno

Quarto Ufficiale: Andrea Giordani di Aprilia

Potenza-Audace Cerignola (17:30): Valerio Pezzopane di L’Aquila

Assistenti: Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Diego Spatrisano di Cesena

Quarto Ufficiale: Gianpasquale Tedesco di Battipaglia

Domenica 26/01/2025

Catania-Giugliano (12:30): Giorgio Vergaro di Bari

Assistenti: Michele Fracchiolla di Bari e Davide Rignanese di Rimini

Quarto Ufficiale: Mauro Gangi di Enna

Foggia-Benevento (15:00): Fabrizio Ramondino di Palermo

Assistenti: Veronica Martinelli di Seregno e Michele Piatti di Como

Quarto Ufficiale: Giuseppe Vingo di Pisa

Juventus Next Gen-Trapani (15:00): Domenico Mirabella di Napoli

Assistenti: Giacomo Bianchi di Pistoia e Andrea Rizzello di Casarano

Quarto Ufficiale: Giacomo Pasquetto di Crema

Latina-Avellino (15:00): Giuseppe Mucera di Palermo

Assistenti: Stefano Franco di Padova e Daniel Cadirola di Milano

Quarto Ufficiale: Domenico Castellone di Napoli

Monopoli-Cavese (17:30): Alberto Poli di Verona

Assistenti: Mattia Morotti di Bergamo e Stefano Vito Martinelli di Potenza

Quarto Ufficiale: Giuseppe Lascaro di Matera

Turris-Sorrento (17:30): Cristiano Ursini di Pescara

Assistenti: Marco Colaianni di Bari e Giuseppe Fanara di Cosenza

Quarto Ufficiale: Mario Leone di Avezzano

Lunedì 27/01/2025

Crotone-Picerno (20:30): Antonio Di Reda di Molfetta

Assistenti: Giovanni Francesco Massari di Molfetta e Angelo Tomasi di Lecce

Quarto Ufficiale: Tommaso Alberto Vazzano di Catania

Team Altamura-Taranto (20:30): Matteo Dini di Città di Castello

Assistenti: Gheorghe Mititelu di Torino e Alberto Callovi di San dona’ di Piave

Quarto Ufficiale: Enrico Eremitaggio di Ancona

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author