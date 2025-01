Picerno, c’è anche il Catania su Pagliai

Tutti pazzi per Gabriele Pagliai. Il talentuoso calciatore classe 2002 del Picerno è finito nel mirino di diversi Top Club di Serie B e C. Tra questi c’è il Catania che, come annunciato durante ‘Il Salotto del Calcio’ su Antenna Sud avrebbe già presentato una proposta al Picerno. Dal canto suo il club lucano è disposto a farlo partire (dopo averlo trattenuto nelle precedenti sessioni di mercato) solo in caso di offerta davvero importante.

