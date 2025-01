Virtus Francavilla, non solo Iocolano: possibile anche l’ingaggio di Liurni

Simone Iocolano è un nuovo calciatore della Virtus Francavilla. Il laterale sinistro classe ’89 è stato scelto per regalare esperienza e qualità al reparto offensivo biancazzurro. Svincolato dopo una parentesi non memorabile di Piacenza, Iocolano è pronto ad una nuova avventura in Serie D, categoria nella quale non aveva praticamente mai militato prima di questa estate. Oltre 400 presenze tra i professionisti, oltre metà delle quali nel girone settentrionale di Lega Pro, tra Bassano, Alessandria, Juventus Next Gen, Lecco, Monza e non solo. In Puglia, nella stagione 2017/2018, si è anche ben disimpegnato a Bari, in Serie B. Laterale offensivo sinistro, mezz’ala di rottura o trequartista: Iocolano nella Virtus può ricoprire più ruoli. A lui e non solo, l’onere di sostituire Taurino, ai box per un problema non di poco conto rimediato contro l’Ischia domenica scorsa.

È anche per questo che si sta lavorando anche ad un altro profilo per quella casella di campo, ossia Lorenzo Liurni della Sarnese. L’ex Fidelis Andria ha iniziato la propria stagione nel girone H, proprio tra le fila dei federiciani, per poi trasferirsi in Calabria. L’avventura nel raggruppamento G potrebbe però essere già finita, ed il Villa ne starebbe valutando l’ingaggio. Sulle tracce dell’ex Nocerina e Lavello c’è anche l’Acireale.

Virtus attiva anche sul fronte uscite: Marconato sarà a breve un nuovo calciatore del Gravina, ed anche l’avventura di De Angelis in terra imperiale potrebbe essere già finita.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author