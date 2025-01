Dorgu-Man Utd: non è ancora finita. Il Lecce intanto recupera Gallo e sonda un terzino

Buone notizie dall’Acaya, dove Antonino Gallo ha ripreso ieri a lavorare gradualmente assieme al resto del gruppo. Il terzino palermitano ha dunque buone probabilità di tornare in campo domenica contro l’Inter, dopo il problema muscolare che lo ha costretto a saltare le sfide con Empoli e Cagliari. Un recupero potenzialmente importante per Giampaolo, che con Gallo terzino sinistro potrebbe dirsi libero di schierare sulla corsia alta Dorgu, profilo che continua a ricoprire un ruolo da assoluto protagonista nel calciomercato invernale del Lecce.

Il Manchester United sembra infatti pronto a rilanciare, dopo aver incassato il primo no da parte di Saverio Sticchi Damiani. L’offerta, che inizialmente ammontava a 27 milioni, potrebbe ora davvero avvicinarsi ai 40, ossia la cifra richiesta dal Lecce per privarsi immediatamente del laterale danese. Il Napoli resta vigile ed alla finestra, osservando ciò che accade. Fin quando non verrà sciolto il nodo Dorgu, le operazioni in entrata dei giallorossi saranno messe in stand-by, ma Corvino non ha intenzione di attendere a braccia conserte.

Si è infatti al lavoro per portare in Salento un vice Guilbert sulla fascia destra: il piano A risponde al nome di Danilo Veiga, terzino portoghese classe 2002, attualmente in forza al Estrela Amadora, per il quale i lusitani chiedono 3 milioni di euro. In tutto ciò, c’è una partita assai complicata da preparare: domenica pomeriggio contro l’Inter il Lecce sarà orfano di Berisha, Banda, Gaspar, Marchwinski, Rafia e Rebic.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author