“Non è stata la nostra miglior partita, ma ci prendiamo i tre punti. La squadra ha giocato bene, però dobbiamo migliorare su alcuni aspetti, calciare di più verso la porta ed essere più cattivi. Il successo sul Taranto non rappresenta la svolta, serve vincere con regolarità. In alcuni momenti della gara, la tensione ha preso il sopravvento. Abbiamo lasciato volontariamente il pallino del gioco al Taranto, ma abbiamo rischiato solo in una circostanza. Siamo una squadra elastica e molto unita, dobbiamo cercare di evitare i gol subìti come quello di Labriola, avvenuto a difesa schierata. Non siamo in linea con i nostri obiettivi ma la strada è lunga e c’è da sudare. Non ho visto la lite tra Kouda e Vannucchi ma posso dire che a volte noi addetti ai lavori dobbiamo essere d’esempio e sedare gli animi”. Così Emilio Longo, tecnico del Picerno, dopo il successo sul Taranto.