SERIE C – Foggia e Avellino saranno protegoniste del posticipo della dodicesima giornata di campionato. I satanelli, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque, vuole continuare a far bene, ma dinnanzi a sè troverà un Avellino altrettanto motivato a riprendersi dopo un avvio stagionale assai sottotono.

Alla vigilia del match, mister Fabio Gallo ha presetato così la sfida ai lupi campani: “Mi aspetto una gara di livello, sarà per noi uno scontro diretto, a prescindere dalla classifica. L’Avellino, così come noi, è in ripresa. Arriveremo al match con qualche problemino, ma la squadra ha recuperato abbastanza bene le fatiche di coppa e ci siamo preparati al meglio per questa sfida. Come sempre, scenderemo in campo per provare a vincere”.