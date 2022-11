Condividi su...

Pareggio a reti inviolate fra Nardò e Martina, che non si fanno male al termine di un match in cui ha vinto solo la paura di perdere. Passano poco più di cinque minuti e Pinto riesce a rendersi pericoloso, ma una doppia ribattuta impedirà al Martina di portarsi in vantaggio. Al 10′ il Nardò risponde con Dambros, ma Suma risponde presente. Minuto 17: Cerutti ci prova su punizione ma trova i guantoni di Viola. Passano dieci minuti e Lanzolla, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ci prova con il tacco, ma senza successo. L’ultimo guizzo del primo tempo è ancora a cura del Nardò, al 41′ Suma compie un’altra parata: non la prima né l’ultima della partita. L’intervallo non cambia l’inerzia del match ed al 53’ Suma deve rendersi ancora protagonista, con un doppio intervento: prima su Fedel, poi su Antonacci. Al 65’ provano a rendersi pericolosi gli ospiti: Cappellari serve un cross rasoterra per Ancora che calcia con il mancino, ma conclude sul fondo. Poco dopo la mezz’ora della ripresa ancora biancazzurri insidiosi dalle parti di Viola. Pinto raccoglie un lancio, entra in area, serve Lopez, ma Lanzolla interviene evitando il peggio. All’82’ ci prova Mariano, al volo, da distanza ravvicinata, ma Suma tiene bassa la saracinesca. L’attaccante ex Fidelis Andria ci riprova all’86′ dalla distanza, concludendo però sul fondo. Non succede praticamente più nulla, finisce 0-0 la sfida del Giovanni Paolo II. I padroni di casa si confermano la miglior difesa del girone H ed allungano la propria striscia di imbattibilità. Discorso analogo per gli ospiti, che mantengono la porta inviolata per la terza volta in stagione.

NARDO’-MARTINA 0-0 (IL TABELLINO)

Nardò: Viola, Mengoli (25’st Urquiza), Russo, Lanzolla, Dambros (21’st Lucatti), Gjonaj (35’st Mariano), Antonacci (31’st Polichetti), Fedel, Agnello (31’st Guadalupi), Ciraci, De Giorgi. A disposizione: Di Fusco, Orlando, Massarelli, Caracciolo. All. Nicola RagnoMartina: Suma, Cappellari, Perrini, Cerutti, Teijo, Ancora (44’st Petitti), Tuccitto (28’st Nikolli), Pinti, Suhs, López (36’st Diaz), Mancini. A disposizione: Semeraro, Mangialardi, Salvi, Forcillo, Aprile, Amabile. All. Vincenzo Moncelli (secondo di Pizzulli).

Arbitro: Matteo Dini (Città di Castello)

Note: ammoniti Cappellari (M), López (M), Mancini (M), Diaz (M)

Recuperi: 1′ – 6′