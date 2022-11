Condividi su...

“Avevamo tantissime defezioni, ma abbiamo disputato comunque un’ottima gara. Molti giocatori sono scesi in campo fuori ruolo e sapevamo di affrontare una buona squadra. Abbiamo subìto gol nel nostro miglior momento ma, cambiando sistema di gioco, eravamo riusciti a recuperare, segnando grazie ad una situazione preparata in allenamento. Purtroppo, però, siamo venuti meno sotto l’aspetto fisico. Il rigore? Non si può non darlo, Tommasini stava calciando. Oltre al danno anche la beffa: Vannucchi è stato espulso nonostante abbia preso una testata da Kouda. Inoltre, la sostituzione di Reginaldo ha portato via ben due minuti di recupero e l’arbitro non ci ha concesso di battere l’ultimo calcio d’angolo”. È l’analisi di Eziolino Capuano, allenatore del Taranto, dopo il ko del Curcio con il Picerno.