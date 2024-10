Picerno e Potenza al top in Serie C: la Basilicata sogna in grande

La Basilicata si gode uno stato di salute calcistica che non viveva da tempo immemore. Merito del Picerno e del Potenza, le due compagini lucane militanti nel Girone C di Serie C, mai così in alto insieme in classifica in epoca recente: 16 punti e primo posto in classifica condiviso con Benevento e Monopoli per il Picerno, 14 punti e quinto posto al fianco di Catania e Giugliano per il Potenza. Il campionato è ancora nelle sue fasi iniziali, ma se il buongiorno si vede dal mattino in terra lucana si può davvero sognare in grande.

A stupire maggiormente, anche se può sembrare un paradosso, visto che si parla del capoluogo di regione, è il percorso dei rossoblù di mister De Giorgio, reduci da una stagione, la scorsa, nella quale conquistarono la permanenza tra i professionisti soltanto al termine del doppio confronto playout contro il Monterosi Tuscia; premiata la scelta del presidente Macchia di voler puntare sulla continuità, rappresentata dallo stesso tecnico De Giorgio e dal direttore sportivo De Vito, gli uomini che nello scorso maggio, dopo tanti travagli, riuscirono a condurre la barca in porto. Il successo esterno sul campo della Juventus Next Gen dello scorso weekend è stato la ciliegina su una torta già ben condita in precedenza.

Differente il discorso per quel che riguarda i rossoblù del patron Curcio, la squadra della provincia di Potenza, proveniente da tre partecipazioni consecutive ai playoff. Vederli in alto in graduatoria ormai non sorprende più, ma non deve mai essere dato per scontato: dagli scorsi anni è cambiata la guida tecnica, con l’approdo in panchina di Tomei al posto di Longo, ma non i risultati sul campo. Esposito e compagni restano gli unici imbattuti del Girone C di Serie C e, nonostante il non esaltante pareggio interno contro la Cavese di qualche giorno fa, possono mirare a una stagione da grandi protagonisti del raggruppamento.

I prossimi impegni sono tutti di marca pugliese: il Foggia in casa per il Potenza, il Taranto in trasferta per il Picerno; successivamente sarà già tempo di derby, l’obiettivo è quello di arrivarci essendo più in alto possibile in classifica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author