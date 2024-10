Eccellenza, il Molfetta ufficializza gli acquisti di Rizzi e Cannito

Il Molfetta ha comunicato di aver acquisito i diritti sportivi del difensore esterno Michele Jacopo Rizzi, classe 2004, originario di Barletta. Rizzi, già parte della squadra biancorossa nella scorsa stagione, ha collezionato 21 presenze in campionato e 6 in Coppa Italia, per un totale di 27 presenze con la formazione guidata dal presidente Saverio Bufi. La conferma di Rizzi rappresenta un ritorno importante per la squadra, con il giovane difensore che già si allena da giorni con il gruppo.

La società ha inoltre ufficializzato l’acquisto di Antonio Cannito, centrocampista centrale classe 1988 originario di Bari. Cannito porta con sé un’esperienza pluriennale nel campionato di Eccellenza pugliese. La sua carriera è iniziata nel 2007 con la Fortis Murgia in Serie D, per poi diventare una figura di riferimento del Fortis Altamura, dove ha militato per circa dieci anni. Più recentemente, ha vinto il campionato di Eccellenza nella stagione 2021/22 con il Martina, e nella scorsa annata ha giocato con il Corato, prima di passare al Canosa Calcio.

Cannito si è espresso con entusiasmo riguardo alla sua nuova avventura: “Sono contento di essere a Molfetta, è una piazza importante con uno stadio bellissimo e una tifoseria calorosa. Ho accettato subito questa opportunità perché voglio dare il massimo e aiutare la squadra, soprattutto i giovani. Il nostro obiettivo è la salvezza, e per farlo abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi, che ci daranno la spinta giusta.”

