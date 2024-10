Taranto, cessione del club: affondo degli americani

Qualcosa pare muoversi. Al centro dei discorsi, ovviamente c’è l’argomento che ha catalizzato nelle ultime settimane, l’attenzione di tutta la Taranto sportiva, ovvero la cessione delle quote societarie del club jonico.

Come ampiamente anticipato in pole per rilevare il sodalizio rossoblu, continua ad esserci l’ormai noto fondo immobiliare americano; le parti si sarebbero avvicinate molto e la sensazione è che, nelle prossime ore, al massimo venerdì mattina, gli “Yankee” potrebbero diventare i nuovi proprietari del Taranto

Il condizionale continua ad essere d’obbligo, come prassi in queste circostanze. L’importanza dell’operazione infatti spinge nella direzione della massima cautela e dell’assoluta riservatezza, anche circa l’identità delle parti. I rispettivi commercialisti, sarebbero tuttavia al lavoro per le opportune valutazioni del caso.

La speranza della piazza ovviamente è che, se di passaggio di consegne dovesse trattarsi, lo stesso possa materializzarsi prima del 16 ottobre, data nella quale il club dovrà ottemperare alle scadenze imposte dalla Federazione.

