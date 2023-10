“Per Elisa”, il caso Claps arriva sul piccolo schermo

Uno dei casi di cronaca nera più dibattuti: gli omicidi di Elisa Claps ed Heather Barnett. Lo ricostruisce – sulla base del libro “Blood on the altar” di Tobias Jones e con la consulenza della famiglia Claps – la serie Tv in tre serate da 100 minuti “Per Elisa – Il caso Claps”, prodotta da Fastfilm Srl e Cosmopolitan Pictures Limited, in collaborazione con Rai Fiction per la regia di Marco Pontecorvo, in onda da martedì 24 ottobre alle ore 21.25 su Rai 1.

“Ho visto la serie e mi ha commosso molto, confesso, è molto attinente alla realtà, ma priva di morbosità e luoghi comuni. Negli attori ho rivisto i miei famigliari, soprattutto mio padre, che purtroppo è stato schiacciato dal dolore per la scomparsa della sua unica figlia, ma anche mia madre che mi ha dato la forza di andare avanti in tutti questi anni. Con questa serie passano temi importanti e a me molto cari, come quello della violenza sulle donne e delle persone scomparse”. Ha affermato nel corso della presentazione a Viale Mazzini Gildo Claps, fratello di Elisa.

Per Elisa ricostruisce uno dei più sconvolgenti gialli di cronaca nera recenti: gli omicidi di Elisa Claps ed Heather Barnett ad opera di Danilo Restivo. Ma ci vollero anni per connetterli fra loro e far condannare il colpevole. Un ruolo fondamentale perché questo avvenisse è stato svolto da Gildo Claps, fratello maggiore di Elisa, che aveva 24 anni all’epoca della scomparsa della sorella. Per Elisa è anche e soprattutto la storia di Gildo e della sua famiglia, della loro ininterrotta battaglia per assicurare l’assassino alla giustizia e fare luce sulla scomparsa di Elisa e sul perché la verità sia potuta rimanere oscura per così tanto tempo. La serie è basata sul libro Sangue sull’altare del giornalista inglese Tobias Jones. Pontecorvo ha trovato nella debuttante Ludovica Ciaschetti la protagonista, Gianmarco Saurino interpreta Gildo Claps, Anna Ferruzzo la madre Filomena, Vincenzo Ferrera è Antonio, il papà di Elisa. Francesco Acquaroli ha il ruolo di Maurizio Restivo, il padre dell’assassino, Giulio Della Monica è Danilo. Rosa Diletta Rossi è la moglie di Gildo.

