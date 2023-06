BRINDISI – Una pensionata brindisina di 74 anni è stata rapinata in casa martedì pomeriggio, in via Papini, vicino alle campagne del rione Paradiso. E’ accaduto intorno alle 14 quando due individui mascherati hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’anziana. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi hanno suonato al citofono e la donna ha aperto loro il portone.

Entrambi i rapinatori avevano il volto coperto da passamontagna e, sebbene fossero disarmati, sono riusciti facilmente a spaventare l’anziana signora. Hanno chiuso la vittima nel bagno, impedendole di gridare. I banditi si sono poi impossessati di alcuni gioielli di famiglia che la donna custodiva in una cassapanca e sono fuggiti via.

Dopo che i malviventi si sono allontanati, la vittima ha iniziato a chiedere aiuto, attirando l’attenzione dei vicini che hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti gli agenti della Sezione Volanti, il personale della Squadra Scientifica e gli operatori del servizio di emergenza 118.

Fortunatamente, sembra che la donna non abbia subito violenza fisica, tuttavia è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Gli uomini della Squadra Mobile si stanno occupando dell’indagine. La pensionata avrebbe riferito di aver subito uno scippo alcuni giorni fa, ed è ancora da capire se possa esserci una connessione tra i due eventi. Al momento, non è ancora stata quantificata l’entità del bottino rapinato.

