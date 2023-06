FRANCAVILLA FONTANA – L’ultimo atto non si è ancora compiuto materialmente, se non tra carte bollate e strette di mano, ma altri due medici del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana, su cui grava dallo scorso 15 aprile la sospensione dei ricoveri e quindi delle nascite, sarebbero in procinto di lasciare il nosocomio verso altre destinazioni. Destinazioni, sembrerebbe, sempre interne alla Asl messapica, ma comunque lontane dalle esigenze di un reparto che, in questo modo, si ritroverebbe ulteriormente svuotato a partire da luglio.

Un reparto “sospeso”: niente bebè da metà aprile

Al netto dell’impossibilità di coprire i turni h24, la direzione generale aveva sospeso i ricoveri a partire da metà aprile con la speranza, messa nero su bianco dal commissario Giovanni Gorgoni, di riaprire il 15 maggio. Così non è stato. Mentre proseguono i tentativi da parte dell’azienda sanitaria di reperire nuovo personale, finora senza successo, ecco l’ulteriore e possibile batosta per un reparto, e quindi un servizio, sempre più in bilico che, già da questa estate, rischia di ritrovarsi con un organico limitato a tre medici. Forse quattro con il rientrò di un’unità dalla maternità. Paradossale, sicuramente molto triste.

