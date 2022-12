Condividi su...

Lecce È in corso presso l’Open Space di Lecce la rassegna itinerante Parola Mia, la rassegna per i 135 anni de La Gazzetta del Mezzogiorno: ospite d’eccezione il Presidente Saverio Sticchi Damiani che ha emozionato il pubblico composto da autorità politiche, istituzionali, giornalisti ma anche amanti della storica testata giornalistica pugliese e del Presidente Saverio Sticchi Damiani, Caronte della squadra del capoluogo che è diventato per i tifoni leccesi un veto punto di riferimento ed un Mito indiscusso nel mondo calcistico nazionale.

Segue rassegna fotografica

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts