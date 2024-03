Pallamano A2/F, Conversano: a Erice prima gara fase orologio

Dimenticare la prestazione e il risultato della scorsa settimana e provare a far punti su un campo complesso. È questo lo stato d’anima con cui le ragazze di Rossella Lapresentazione hanno vissuto questa vigilia di campionato.

Necessario voltar pagina dopo la sconfitta casalinga contro Flavioni che ha messo a nudo alcune difficoltà della squadra conversanese al cospetto di un avversario pronto e motivato per il match. Ora impegno siciliano (il primo di tre gare in Sicilia) contro l’Erice delle ex giocatrici De Marinis e L’abbate passate questa estate alla corte della squadra trapanese.

“Abbiamo analizzato attentamente gli errori commessi nella partita scorsa e stiamo lavorando duramente per non ripeterli – commenta la veterana Paula Aftodor – Siamo consapevoli dell’importanza di rimanere disciplinate e motivate durante l’intera partita, evitando i cali di concentrazione che hanno compromesso l’ultimo risultato. Partiremo per Erice con una carica rinnovata e determinate ad ottenere un risultato positivo. Ci aspettiamo una partita combattuta, ma siamo pronte a dare il massimo per portare a casa la vittoria”.

Appuntamento per tutti i tifosi a domenica 17 marzo alle ore 11.00 al Pala Cardella di Erice con la direzione dell’incontro affidata alla coppia Nguyen – Stilo.

