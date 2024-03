Futsal C1/M, Grimal Barletta: vincere per festeggiare la salvezza

La Grimal Barletta archivia quasi interamente la settimana post derby e si approccia a una sfida importantissima in chiave salvezza. Sabato 16 marzo, alle 16, arriva Polignano in un match assolutamente da vincere.

Il portiere Francesco Dibenedetto ha parlato alla vigilia di questa particolare partita tornando anche sul derby: “Siamo rammaricati per il risultato ottenuto, i dettagli hanno fatto la differenza, ma guardiamo avanti. Voltiamo subito pagina e pensiamo al Polignano. Quest’anno gli episodi non hanno girato a nostro favore, ma non mi piace parlare di sfortuna: nel futsal certe stagioni capitano. Siamo artefici del nostro destino e sarà fondamentale curare i particolari e l’aspetto mentale per portare a casa i tre punti ed evitare i playout “.

Un appello per gremire il PalaDisfida: “Sono certo che come sempre i nostri tifosi ci daranno una mano in questa partita delicata. Vi aspettiamo!”.

