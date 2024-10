Pallamano A/Gold, Conversano cerca conferme ospitando Cingoli

Dopo la vittoriosa prestazione nel recupero contro Rubiera di mercoledì scorso, il Conversano si prepara a tornare in campo nel weekend contro la Macagi Cingoli. La squadra del presidente Roscino, attualmente al comando della classifica, vuole proseguire il suo cammino trionfale in Serie A Gold.

Con sei vittorie su sei partite disputate, la formazione pugliese guarda con fiducia alle ultime sette gare del girone d’andata, che saranno decisive per gli accoppiamenti della prossima Coppa Italia. “Il bilancio finora è positivo”, ha dichiarato coach Esteban Alonso. “Dobbiamo ancora lavorare sui dettagli per migliorare la solidità in tutte le fasi di gioco, mantenere la media dei gol subiti (23 a partita) e incrementare l’efficacia offensiva”.

Sul fronte opposto, Cingoli arriva alla sfida con soli due punti in classifica e reduce da una sconfitta contro l’Alperia Black Devils (31-29). “Sarà una partita difficile”, ha avvertito Alonso. “Affrontiamo una squadra giovane che cercherà di sfruttare i suoi punti di forza. Per noi sarà fondamentale l’approccio e la concentrazione per tutti i 60 minuti, così da mantenere il nostro percorso vincente”.

L’appuntamento per i tifosi biancoverdi è fissato per sabato 19 ottobre alle 19:00, presso il Pala San Giacomo di Conversano, con la consueta diretta streaming disponibile sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author