Pallamano A Bronze/F, esordio casalingo per Innotech Serra Fasano

Domenica 20 ottobre, alle ore 16:00 nella palestra “Zizzi” di Fasano (ingresso gratuito), sil match Innotech Serra Fasano-Modula Casalgrande, segna l’esordio casalingo della squadra fasanese nella nuova stagione.

La formazione di coach Trapani arriva con entusiasmo dopo la vittoria nella gara inaugurale con Noci, dove ha conquistato meritatamente il primo derby stagionale. Ora spera di replicare il successo davanti al proprio pubblico per avviare un campionato che, contro le previsioni, sembra promettente.

Dall’altra parte, la Modula Casalgrande, nonostante la sconfitta nella prima giornata, ha mostrato una buona condizione fisica. Coach Fiumicelli ha lavorato durante la settimana per correggere gli errori tecnico-tattici emersi nell’ultima gara.

“È importante dimenticare subito la vittoria con Noci – ha dichiarato il capitano fasanese Giannoccaro -. Siamo solo all’inizio di un campionato nuovo per noi, e anche se la partenza è stata ideale, dobbiamo ancora crescere molto. Domenica ci aspetta una squadra esperta e ben attrezzata per il salto in A Silver, quindi dovremo affrontare la partita con la massima concentrazione”.

La partita sarà arbitrata dal signor Giovanni Fato e dalla signora Laora Gjyli.

Calendario della seconda giornata

• Tavarnelle-Altamura (19/10)

• Innotech Serra Fasano-Modula Casalgrande (20/10)

• Monteprandone-Noci (19/10)

• Chieti-Pantarei Italia Modena (19/10)

Classifica: Innotech Serra Fasano, Tavarnelle, Chieti, Pantarei Modena 2 punti; Monteprandone, Pallamano Noci, Lions Teramo, Modula Casalgrande, Altamura 0 punti (Altamura una partita in meno).

