Pallamano, Italia-Serbia: conto alla rovescia per la storica sfida di Fasano

Mancano poco più di due settimane, precisamente 23 giorni, al fischio d’inizio della gara Italia-Serbia, valida per il Gruppo 4 delle qualificazioni agli EHF EURO 2026. Nella Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento, che si terrà il 10 novembre alle ore 18:00 presso il Palasport di Fasano. Sarà la prima volta in cui una Nazionale italiana, di qualunque sport, scenderà in campo nella città pugliese.

Alla conferenza è intervenuto Flavio Bientinesi, Vice Presidente della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), che ha sottolineato l’importanza dell’incontro: “Siamo convinti di aver scelto la sede più adatta. L’Italia della pallamano sta vivendo un momento significativo e puntiamo a stabilirci stabilmente nei grandi eventi internazionali. Le sfide contro Spagna e Serbia, in particolare, sono cruciali per le qualificazioni europee. Fasano ci accoglierà con un palazzetto nuovo e un’atmosfera entusiasta”.

Anche Angelo Dicarolo, Presidente della Lega Italiana Pallamano Maschile (LIPaM) e dirigente della Junior Fasano, ha espresso il suo entusiasmo: “Si tratta di un evento storico per Fasano, mai prima d’ora una Nazionale ha giocato qui una partita ufficiale. Sono sicuro che il pubblico locale e pugliese saprà creare un’atmosfera capace di spingere la nostra squadra verso una grande prestazione”.

Il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha aperto la presentazione con un discorso di benvenuto, evidenziando il legame della città con la pallamano, attivo da 44 anni, e sottolineando l’importanza del nuovo Palazzetto dello Sport, che ospiterà l’evento: “Siamo molto orgogliosi di accogliere la Nazionale in occasione di una partita così importante per le qualificazioni europee”.

Durante la conferenza sono intervenuti anche Angelo Giliberto, Presidente del CONI Puglia, e Alberto D’Alessandro, dell’Ufficio Sport della Regione Puglia.

Aperta la prevendita dei biglietti

La prevendita dei biglietti per la gara è già attiva tramite il circuito Vivaticket. I biglietti interi sono disponibili al prezzo di €10,00, mentre l’ingresso è gratuito per gli under 14. Sarà possibile acquistare i biglietti online, nei punti vendita convenzionati o direttamente al Palasport il giorno della gara.

