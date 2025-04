PSI Puglia: “Nessun accordo con la Lega a Taranto”

«A Taranto nessun accordo con la Lega». È netta la posizione del Partito Socialista Italiano in Puglia, chiarita dal segretario regionale Domenico Tanzarella, dopo alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore.

«Il nostro partito, come altri, può valutare alleanze civiche a livello territoriale anche con formule flessibili, con o senza simbolo, a seconda delle condizioni locali – spiega Tanzarella -. A Taranto alcuni dirigenti hanno scelto in autonomia di sostenere Francesco Tacente, ma è chiaro che la Lega non fa né potrà mai far parte di questo progetto civico».

Una posizione ribadita con forza anche dal coordinatore della segreteria nazionale Luigi Iorio: «Il Psi è radice, non cespuglio del centrosinistra. Siamo e resteremo incompatibili con la Lega. Chiunque proverà a farci accostare a quel partito troverà la nostra ferma opposizione. Non ci saranno iniziative comuni e non sono in agenda».

La segreteria regionale, dunque, prende le distanze da ogni ipotesi di accordo con la Lega, ribadendo il solido ancoraggio del Psi ai valori storici del centrosinistra.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author