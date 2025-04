Taranto, Di Bello: “Serve postazione 118 fissa per Talsano, Lama e San Vito”

Il candidato sindaco della coalizione civica “Adesso”, Mirko Di Bello, ha incontrato Vito Gregorio Colacicco, direttore generale della ASL di Taranto, per discutere la mancanza di una postazione fissa del servizio 118 nei quartieri di Talsano, Lama e San Vito, area che conta circa 60.000 residenti.

L’incontro segue una PEC inviata il 3 aprile scorso, in cui Di Bello aveva sollecitato un confronto urgente sulla questione. Attualmente, l’ambulanza più vicina è situata a Gandoli, nel comune di Leporano, con evidenti disagi per la popolazione delle “Tre Terre”.

Durante il colloquio, Di Bello ha proposto di trasferire la postazione del 118 presso il poliambulatorio ASL TA 1 di Tramontone (Talsano), struttura dotata di spazi adeguati per i mezzi di soccorso e più sicura per la conservazione dei materiali sanitari. La proposta punta a garantire tempi di intervento più rapidi e migliori condizioni operative per il personale.

Il DG Colacicco ha accolto positivamente l’idea e ha annunciato che ne discuterà con il Presidente del SIS 118, Mario Balzanelli, in vista di un prossimo incontro.

«Taranto non può più aspettare sul diritto alla salute», ha commentato Di Bello. «Mi farò garante delle esigenze sanitarie dei cittadini. Se nulla cambierà, dopo le elezioni tornerò a sollecitare una soluzione».

