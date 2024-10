Trofeo Selva di Fasano, 10a edizione: Palumbo punta al poker di vittorie

Domenica 20 ottobre prenderà il via la decima edizione del Trofeo Selva di Fasano, una delle competizioni più attese nel calendario automobilistico del sud Italia. Con ben 119 vetture iscritte, di cui 20 bicilindriche, la gara promette spettacolo ed emozioni sui tornanti della Strada Provinciale 2 “Viale Varnesina-Selva di Fasano”, che sarà chiusa al traffico dalle 7:00 del mattino per permettere lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

Il primo semaforo verde scatterà alle 8:30, quando i piloti si affronteranno su un tracciato di 2520 metri, caratterizzato da 14 barriere di rallentamento, pensate per mettere alla prova l’abilità dei concorrenti. Domenico Palumbo, già tre volte vincitore consecutivo del trofeo, tornerà in pista con la sua Radical SR4 motorizzata Suzuki, puntando al poker di successi. Il pilota lucerino, portacolori della Scuderia Vesuvio, partirà con il numero “2” sulla sua vettura biancoazzurra e sarà uno dei favoriti della competizione.

A sfidare Palumbo ci sarà un parterre di piloti di tutto rispetto. Tra questi spicca il lucano Antonio Lavieri, alla guida di una Osella PA21J 2000, che nella scorsa edizione ha ottenuto un ottimo terzo posto assoluto. Al via anche Giuseppe Palumbo, padre di Domenico, su Chiavenuto Suzuki, con il numero “3”, e per la prima volta in gara a Fasano, Milena Palumbo, cugina di Domenico, che debutta in questa edizione con una Viali Suzuki 1150.

La gara sarà valida non solo per il Trofeo Centrosud ACI Sport, ma anche per la Coppa 4^ zona, il Trofeo Nazionale Bicilindriche, il 3° Memorial Giacomo Sabatelli e il 21° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata). Il tracciato fasanese ha attirato l’attenzione di numerosi piloti esperti, tra cui i locali Giovanni Lisi e Arcangelo Crescenza, che si presenteranno rispettivamente con una Nova Proto Suzuki e un kartcross, oltre al noto cantante neomelodico e driver napoletano Antony Ilardo, su Radical SR4 Suzuki.

Grande attesa anche per la competizione tra le bicilindriche, una categoria che gode di una lunga tradizione a Fasano e che assegnerà il 3° Memorial Giacomo Sabatelli, in memoria del celebre preparatore fasanese scomparso nel 2022. Tra i favoriti per il trofeo ci sono i piloti locali Oronzo Montanaro, Francesco e Giuseppe Savoia, pronti a dare battaglia per il titolo.

Il programma della manifestazione inizierà già nel pomeriggio di sabato 19 ottobre, con le verifiche sportive e tecniche, rispettivamente presso l’Hotel Sierra Silvana e il parcheggio della Casina Municipale. La gara entrerà nel vivo domenica mattina, con il briefing dei piloti fissato alle 8:00, seguito dalla ricognizione ufficiale del percorso e dalle tre manche di gara. La premiazione si terrà presso l’Hotel Sierra Silvana intorno alle 17:30, a conclusione di una giornata di sport e spettacolo sui tornanti pugliesi.

Per tutti gli appassionati, ulteriori informazioni sulla competizione sono disponibili sulla pagina ufficiale di Fasano Corse e sui canali social dedicati all’evento.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author