Futsal/Serie A2 Élite: esordio casalingo contro Pescara per la New Taranto

Si torna a casa! Anche se in un palazzetto diverso dal consueto campo di gioco, la New Taranto è pronta a scendere in campo davanti al proprio pubblico: domani pomeriggio, alle ore 15 al PalaFiom, la squadra ionica affronterà l’Academy Pescara Futsal nella 2^ giornata del campionato di Serie A2 Élite, girone B.

La formazione guidata da mister Dino Guarino è reduce dal pareggio ottenuto a diciotto secondi dalla sirena, nella difficilissima trasferta siciliana contro il Città di Melilli. Il punto conquistato all’esordio ha dato tanto morale e fiducia alla truppa tarantina, neopromossa nella seconda serie del campionato italiano di futsal.

Ma la New Taranto, davanti al proprio pubblico, non vuole sfigurare e cercherà di conquistare il primo successo della nuova stagione. A presentare il match è l’universale Jaouad Boutabouzi: «La partita contro Melilli è stata molto difficile: avevamo delle assenze, oltre ai carichi di lavoro della preparazione. C’era anche un po’ di tensione perché era la prima partita del nuovo campionato. Nonostante tutto, credo che il pareggio sia stato giusto: potevamo fare qualcosa in più sotto il profilo realizzativo, ci è mancata aggressività sottoporta, ma il punto è meritato anche se l’abbiamo ottenuto a soli diciotto secondi dalla fine».

Il giocatore rossoblù parla anche del processo di ambientamento nel nuovo gruppo squadra: «Sono molto contento, ho trovato ragazzi bravi e disponibili. È stato facile integrarsi in questo gruppo, la società non ci fa mancare nulla».

Contro Pescara, a caccia dei primi tre punti della stagione: «Sarà la prima partita in casa, c’è sempre quella tensione. Se metteremo in campo quanto provato in allenamento, faremo una bella partita. Non sarà facile perché Pescara vanta un roster importante ed esperto, come Junior, e Coco Schmitt, ma abbiamo tutte le carte in regola per portare a casa i tre punti. Al pubblico chiedo di sostenerci in massa perché posso garantire che ci sarà da divertirsi»

