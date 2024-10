Pallamano, A/Gold: la Junior Fasano ospita Camerano

Impegno in terra marchigiana nella 7a giornata della Serie A Gold per la Junior Fasano, che alle 18 di sabato, 19 ottobre, sarà impegnata nel Palasport Daniele Principi contro la Pallamano Camerano.

In casa biancazzurra prosegue il lavoro di crescita della squadra, con gli allenamenti degli ultimi giorni che hanno visto anche significativi progressi nell’inserimento di Giovanni Cardozo Capello, ultimo arrivato nella rosa capitanata da Zeljko Beharevic, ancora orfana del portoghese Joao Marinho Da Cunha, alle prese con il recupero dall’infortunio muscolare che lo ha colpito ad inizio campionato.

Dopo la buona prova interna contro il Brixen, Alessandro Leban e compagni sono chiamati a ripetersi contro la neopromossa Camerano, che però ha già dimostrato di essersi adattata al meglio al massimo campionato, come attestato dalle ottime prestazioni contro Siracusa e Bolzano.

Il team allenato dal portoghese Rui Carvalho si è notevolmente rafforzato rispetto allo scorso torneo in Serie A Silver, come dimostrato ad esempio dal recente tesseramento dell’ex Albatro Alain Roméo Eyebe, e rappresenta dunque un avversario assolutamente da non prendere sotto gamba per i campioni d’Italia.

”Affronteremo una squadra coriacea e combattiva e non dobbiamo minimamente pensare al fatto che sono alla prima esperienza in Serie A Gold e che abbiano meno punti di noi in classifica – dichiara Domenico Iaia – Tutti hanno sofferto contro di loro, per questo ci stiamo preparando in maniera dettagliata, analizzando i nostri errori delle ultime partite, al fine di evitare il ripetersi di determinati scenari. La predisposizione all’impegno fortunatamente non manca mai, e sono più che certo che anche a livello tecnico e tattico il potenziale dei miei ragazzi è elevatissimo, per questo stiamo lavorando anche a livello mentale per esaltare le nostre capacità. Quando raggiungeremo questa consapevolezza, recuperando anche chi ha problemi fisici, sono convinto che potremo affrontare chiunque senza temere nessuno, ma, per adesso, dobbiamo solo pensare a concentrarci su quanto abbiamo preparato, consci che ci attende una sfida dura, un match che potrebbe anche rappresentare un crocevia del nostro percorso”.

