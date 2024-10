Futsal C1/M, Azzurri Conversano: vincere per voltare pagina

Voltare pagine dopo la sconfitta rimediata in casa della Just Mola. E’ questo l’obiettivo degli Azzurri Conversano a due giorni dalla sfida casalinga contro il fanalino di coda Futsal Byre Ruvo.

Il primo ko stagionale è costato la testa della classifica, ora occupata dagli stessi molesi e dal Cus Bari, ma di fatto non ha cancellato l’ottimo avvio di stagione e le quattro vittorie conquistate nelle prime cinque giornate di campionato.

Un bottino che la banda del presidente Mino De Girolamo vuole assolutamente incrementare davanti al pubblico amico e al cospetto di una formazione che nell’ultima trasferta è riuscita a conquistare un ottimo punto sul campo dell’Andria.

Per l’occasione, Giliberti dovrà fare a meno degli infortunati Masi e Caradonna, ma potrà contare sull’apporto dell’ultimo arrivato Andrea Gentile, il cui tesseramento è stato perfezionato ad inizio settimana: “Comincio questa nuova esperienza con grande entusiasmo e voglia di fare bene. Per me si tratta di una nuova e stimolante sfida a cui mi approccio con tantissima motivazione”, ha spiegato il classe 1991.

“Tornare a giocare nella squadra della propria città è sempre una grande emozione e per questo ringrazio la società e la dirigenza per la fiducia. Aspettative per il futuro? Ho avuto modo di seguire la squadra in queste prime uscite stagionali e ritengo che le premesse per fare bene ci siano tutte. Bisogna continuare su questa strada, lavorando sodo giorno dopo giorno senza guardare troppo la classifica perché i conti si fanno sempre alla fine. Personalmente spero di poter essere utile alla causa sin da subito anche se sono consapevole di dover anche ritrovare il ritmo partita e di conseguenza la forma migliore”, conclude Gentile.

Al PalaSanGiacomo dirigono l’incontro Alessandro Boccuzzi della sezione di Bari e Manuel Rizzato della sezione di Brindisi. Al cronometro Antonio Garofalo di Bari. Fischio d’inizio alle ore 16.

