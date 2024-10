Pallamano, A/Gold, Conversano affronta Secchia Rubiera

Dopo l’importante vittoria di sabato scorso sul campo del Siracusa il cammino del Conversano riparte tra le mura amiche del Pala San Giacomo contro il Secchia Rubiera per il recupero della 3^ giornata di andata, rinviata a causa degli impegni di Coppa dei biancoverdi.

Capitan Lupo e compagni dovranno scendere in campo senza abbassare la guardia al cospetto della giovane formazione emiliana ancora ferma a zero punti ma che arriverà a Conversano senza nulla da perdere: “Abbiamo parlato e analizzato insieme la partita e vogliamo affrontarla con la massima attenzione – dichiara il pivot David Gligic – Il Rubiera ha perso tutte le partite finora ma non ha mai sfigurato con le altre squadre di alta classifica, loro non hanno nulla da perdere e daranno più del 100%, noi vogliamo fare lo stesso e continuare sulla strada intrapresa”.

Una vittoria nel recupero consentirebbe alla squadra di Alessandro Tarafino di godersi provvisoriamente e dopo tanti mesi la vetta della classifica di Serie A gold: “È naturale pensarci, ma continuiamo a lavorare partita dopo partita, altri 2 punti in palio da conquistare e poi la classifica la guarderemo alla fine del campionato – conclude Gligic – Il primo obiettivo stagionale è ottenere un buon risultato nel girone d’andata per via dei piazzamenti nel tabellone della Coppa Italia.

L’appuntamento per tutti i sostenitori biancoverdi è domani, mercoledì 16 ottobre alle ore 19.00, presso il Pala San Giacomo di Conversano. Come di consueto diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball raggiungibile tramite la pagina www.pallamano.tv.

