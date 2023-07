TARANTO – Marco Sandi e Antonio Vorace fanno il bis, il duo in rappresentanza del rione ” Tre Carrare – Battisti” vince l’edizione 2023 del Palio di Taranto. Si regalano il secondo successo consecutivo dopo quello dello scorso anno. Nella seconda tornata della gara tra barche a remi (la prima l’otto maggio scorso), si piazzano al secondo posto, ma grazie alla somma dei tempi delle due edizioni di quest’anno, finiscono in testa alla classifica generale. Regata condizionata dal grande caldo, vinta meritatamente dal gozzo del rione “Isola porta Napoli” con a bordo: Antonio La Gioia e Gianluca Di Giacomo, ma assentì nella prima manche.

La 38^ edizione del Palio di Taranto regala spettacolo puro nella fase finale, quando Sandi e Vorace sferrano un paio di attacchi poderosi in Mar Piccolo, entrambi respinti con grande forza fisica da La Gioia e Di Giacomo. Significativa la prestazione di due veterani: Giuseppe D’Alba e Giovanni D’Ippolito che conquistano la piazza d’onore, ovvero il secondo posto generale con i colori del rione Tamburi. Da segnalare la partecipazione di un equipaggio tutto al femminile, Daniela Scudella e Addolorata Rabindo che hanno difeso i colori del rione Paolo VI, mentre è andata male al gozzo del rione “San Vito-Lama-Carelli”, i due vogatori, Recchia e Favale, giunti in quinta posizione, sono partiti male sprecando così il promettente secondo posto della tornata di maggio.

L’evento ideato e realizzato da Francesco Simonetti, fa parte della tradizione marinaresca tarantina, trasmesso in diretta esclusiva da Antennasud, ha visto il coinvolgimento di tutte le istituzioni locali, la cerimonia di premiazione si è svolta all’interno del Castello Aragonese.



