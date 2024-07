Palio di Taranto, successo per il rione “Tre Carrare-Battisti”

TARANTO – Marco Sandi e Antonio Vorace si aggiudicano l’edizione 2024 del Palio di Taranto, a bordo del gozzo giallorosso in rappresentanza del rione Tre Carrare-Battisti.

La seconda tornata della tradizionale competizione tra barche a remi si è conclusa come la prima dello scorso 8 maggio, un successo meritato al termine di una gara spettacolare che ha evidenziato forza fisica, ma anche grande tecnica dell’esperto equipaggio.

Alle vie di partenza si sono presentate otto imbarcazioni, sul podio sale anche la barca che aveva i colori biancazzurri del rione Isola-Porta Napoli, con a bordo i due vogatori La Gioia e Cuomo che partivano con soli 12 secondi di ritardo, ma nonostante una grande forza di volontà, per loro non c’è stato nulla da fare, hanno tenuto testa agli avversari fino alla fine.

Bene anche la prestazione del gozzo del rione Salinella con a bordo Mazzei e Falcone, terzi per tutta la gara, ma a pochi metri dal traguardo hanno perso il supporto di un remo, finendo in quarta posizione.

Per la prima volta la manifestazione si è svolta in notturna, il presidente del Palio Francesco Simonetti ha voluto cambiare la formula, mandando in soffitta il periplo della città vecchia e lasciando solo il canale navigabile come campo di regata. Tanti gli spettatori che si sono assiepati lungo Corso due Mari per assistere al suggestivo evento, oltre alla bellezza della gara, anche un suggestivo gioco di luci, l’illuminazione artificiale è stata curata dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Taranto.

Il Palio in versione “notturna” ha raccolto consensi, sulla banchina del Castello Aragonese anche il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. Come sempre non è mancato il supporto della Marina Militare e della Guardia di Finanza, la cerimonia di premiazione si è svolta nella “Piazza d’armi” del Castello Aragonese”. L’evento per il quinto anno consecutivo è stato seguito in diretta su Antenna Sud.

