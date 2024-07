Gruppo M5S Taranto, ‘Tartarugaio ecomostro abusivo, va abbattuto’

“Ogni tanto si torna a parlare dell’ecomostro tartarugaio. Recentemente, Piero Bitetti, presidente del consiglio comunale, ha proposto un tavolo di concertazione con l’Autorità Portuale per completare il manufatto e assegnarlo all’Università. Tuttavia, esprimiamo tutta la nostra contrarietà. Quell’immobile è abusivo”, scrive in una nota il gruppo territoriale M5S Taranto.

“Una città sistematicamente ferita negli anni da fenomeni di abusivismo, commessi sia da privati che, come in questo caso, dallo stesso ente pubblico, non può permettersi ulteriori legittimazioni. È necessario avere il coraggio di una risposta significativa e di alto profilo civico: abbattere l’ecomostro, ripulendo l’area per nuove destinazioni green e ludico-culturali”, continua.

“Gli spazi per l’Università non mancano certo in città vecchia. Stiamo ancora aspettando che vengano utilizzati gli spazi di Palazzo Delli Ponti e Palazzo Galeota”, conclude il gruppo territoriale M5S Taranto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author