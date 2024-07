Padel, a Taranto la campionessa del Mondo Sara D’Ambrogio

Sabato 6 luglio, il centro sportivo “Mister Padel” di Leporano (Ta) sarà teatro di un evento imperdibile per sportivi e appassionati del padel. Qui avranno l’opportunità unica di allenarsi con la campionessa del Mondo, Sara D’Ambrogio.

Nata nel 1983 e originaria di San Marzano di San Giuseppe, D’Ambrogio è una delle figure di spicco del padel italiano. Maestra e direttrice di due accademie, ex capitana della nazionale femminile juniores, nel 2022 ha conquistato il titolo di campionessa del Mondo over 35 all’Electrolit Seniors World Padel Championship di Las Vegas.

L’evento rappresenta un’occasione preziosa non solo per ammirare dal vivo la classe della campionessa tarantina, ma anche per apprendere tattiche e tecniche direttamente da una delle coach più rinomate a livello nazionale.

Sara D’Ambrogio sarà accompagnata da Ettore Marchegiano, Istruttore Nazionale Padel Coach e formatore di giovani talenti, una vera istituzione nel settore.

Marchegiano ha commentato con entusiasmo: “Siamo orgogliosi di ospitare una campionessa del calibro di Sara D’Ambrogio. Questa manifestazione ha una rilevanza nazionale e rappresenta un’opportunità di crescita sia sportiva che sociale per la nostra regione, che si dimostra sempre più attrattiva anche in ambito sportivo.”

