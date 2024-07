Futsal A/F, Roberta Bergamotta rinnova con il CMB

Roberta Bergamotta resta con il CMB Futsal anche in Serie A. La laterale, lucana di Policoro classe 2000, nazionale italiana fin dall’under 17, ha firmato per la stagione sportiva 2024/25. Già nota per le sue prestazioni con Real Statte e Ternana in Serie A, Bergamotta è arrivata al CMB lo scorso anno, segnando 17 reti e contribuendo alla promozione in Serie A.

Le prime parole di Bergamotta: “Non mi aspettavo un campionato così, ma ho dato il massimo per ottenere grandi risultati. La trattativa è stata semplice, il CMB è una società fantastica e giocare in Serie A, a casa mia, è un’opportunità imperdibile. Abbiamo costruito insieme questo progetto e sono orgogliosa di portarlo avanti. Mi aspetto una stagione ricca di emozioni. La Serie A è un campionato difficile, ma sono sicura che faremo bene”.

Angelo Pascale, direttore sportivo del club lucano, ha aggiunto: “Bergamotta è il primo acquisto ufficiale per la nuova stagione. È una ragazza con grandi qualità tecniche e umane. Già in Serie B ha dimostrato il suo valore con il CMB. Siamo felici di continuare questo progetto insieme a lei”.

