Milano-Taranto: l’arrivo delle moto storiche a Taranto

Sabato 13 giugno, dalle ore 16:00, giungerà a Taranto la “Milano-Taranto”, tagliando il traguardo sul lungomare Vittorio Emanuele III, di fronte alla Rotonda. Qui saranno esposte oltre 150 moto storiche e alcune più recenti, per la gioia del pubblico.

La competizione, con partecipanti da tutto il mondo, inclusi Stati Uniti e Australia, è partita alla mezzanotte di domenica 7 luglio dal parco esposizioni Novegro di Milano. Storicamente una gara competitiva dal 1937 al 1956, la “Milano-Taranto” deve la sua destinazione ionica al tarantino Mario De Introna.

Dal 1987, per volontà di Franco Sabatini, la gara è rinata come evento rievocativo, portando moto d’epoca da Milano a Taranto in una settimana, attraverso varie località italiane che accolgono i concorrenti con prodotti tipici locali.

Dopo anni in cui la cerimonia conclusiva si era spostata a Bari per problemi logistici, grazie all’organizzazione del Lambretta Club Taranto e a una nuova struttura ricettiva, i festeggiamenti e la premiazione sono tornati a Taranto.

Ai partecipanti, allo staff e agli organizzatori sarà offerto un ristoro a base di prodotti locali, messo a disposizione dal Lambretta Club Taranto con la collaborazione di aziende del territorio.

Nell’edizione del 2023, Taranto si è classificata quarta nella speciale classifica dei ristori nazionali, nonostante fosse alla prima esperienza. Quest’anno l’obiettivo è migliorare questo risultato, contando sul supporto di un pubblico numeroso.

Sabato 13 luglio, i concorrenti partiranno da Potenza in mattinata per l’ultima tappa che, attraverso Lucania e Puglia, passando per Grottaglie e San Giorgio Ionico, li condurrà a Taranto. Radunati inizialmente in piazza Ebalia, si avvieranno in gruppi verso la Rotonda del Lungomare per tagliare il traguardo, come tradizione dal 1937.

L’arrivo delle moto sarà preceduto da veicoli storici delle forze dell’ordine del Club Alfisti in Pattuglia Onlus e dalla fanfara dei bersaglieri. Sulla Rotonda, tra gli stand gastronomici, sarà allestito un palco su cui sarà premiato il concorrente proveniente da più lontano con la coppa “Mario De Introna”, alla sua seconda edizione, assegnata lo scorso anno a un centauro californiano.

I partecipanti e il pubblico potranno conoscere la storia della “Milano-Taranto” attraverso una mostra fotografica con articoli storici estratti da giornali d’epoca, custoditi presso l’emeroteca della Biblioteca Acclavio di Taranto.

