Red Bull Cliff Diving Polignano: vincono Rihannan Iffland e Constantin Popovici

Una tappa piena di colore e di emozione, tra mare e poesia, cielo azzurro e acque cristalline. Polignano a Mare si conferma ancora una volta magica e senza tempo: per l’undicesima volta, la location italiana simbolo della Red Bull Cliff Diving World Series è teatro della più celebre competizione di tuffi da grandi altezze al mondo.

Questo borgo pittoresco, noto per le sue splendide scogliere a picco sul Mare Adriatico, oggi ha accolto 40.000 fan, italiani e stranieri, giunti per assistere, come da tradizione, a un evento memorabile.

Ottava vittoria consecutiva a Polignano a Mare dal 2017 ad oggi – con doppia vittoria nel 2021 – per l’australiana Rihannan Iffland, imbattibile e impeccabile nel volteggiare tuffandosi dalla piattaforma posta a 21 mt d’altezza a picco sul mare.

Grazie a un Back 3 Somersaults 2 Twists nell’ultimo round conquista la sua 37esima vittoria su 46 tappe, stabilendosi in cima alla classifica generale. “Deve esserci una connessione speciale con Polignano – ha dichiarato la sette volte campionessa mondiale -. Adoro tornare in questo luogo, anche per l’energia della gente. Il supporto che ricevo ogni volta sicuramente contribuisce. Quest’anno ci daremo battaglia per il titolo mondiale e non vedo l’ora di vedere come andrà a finire”.

Una delle atlete che ha sorpreso di più è stata ancora una volta Kaylea Arnett. Dopo Boston, la wildcard americana, anche a Polignano è riuscita a conquistare il secondo posto, superando la tuffatrice canadese Molly Carlson, che si è classificata terza. Arnett, 31 anni, ha tutte le carte in regola per dare una scossa alla lotta per il titolo di questa stagione.

Popovici, dopo il suo ritiro per infortunio nella tappa precedente a Boston, torna a dominare la piattaforma di 27 metri. Nonostante l’impegno del talentuoso americano James Lichtenstein, al secondo posto, è stato l’atleta rumeno a prevalere grazie all’esecuzione di Back 4 Somersaults 3 Twists Pike. Completa il podio maschile il messicano Jonathan Paredes.

“Sono felice di essere qui e di essermi ripreso dall’infortunio. E naturalmente sono felice di aver raggiunto questo ottimo risultato”, ha dichiarato Popovici.

Le due wildcard azzurre hanno conquistato il pubblico di Polignano a Mare con la loro determinazione e abilità, sostenuti dal caloroso tifo dei loro connazionali.

Elisa Cosetti classe 2002, per il quarto anno in gara a Polignano, e Andrea Barnabà, giovane talento triestino del 2004, hanno gareggiato con determinazione piazzandosi rispettivamente al settimo e al sesto posto. “Il calore del pubblico mi ha dato tantissima energia – ha commentato Elisa Cosetti -. Il tempo era perfetto, anche se faceva veramente caldo. Preferisco comunque una giornata così, rispetto a quando il mare è mosso”.

“Potevo fare meglio, ma allo stesso tempo sono molto soddisfatto. È stato incredibile, con tutto il pubblico che ci incitava, anche dalle finestre e dalle terrazze”, ha dichiarato Andrea Barnabà.

Per chi si fosse perso lo spettacolare evento dal vivo, sarà possibile rivivere le emozioni della gara martedì 2 luglio alle 18:40 su Rai Sport, con il commento tecnico della leggenda italiana del Red Bull Cliff Diving, Alessandro De Rose.

Tra tre settimane, l’élite del cliff diving arriverà nella Causeway Coast dell’Irlanda del Nord. Quest’area, famosa per essere stata la location della celebre serie tv Game of Thrones, è caratterizzata dall’incontro tra le acque scure e agitate dell’Atlantico e le scogliere frastagliate della Causeway Coast. Ci aspettano momenti ad alta tensione mentre gli high diver testeranno i loro limiti da ben tre piattaforme diverse, comprese quelle a strapiombo sulla scogliera.

