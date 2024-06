Extracomunitari, la Lega B risponde a Gabriele Gravina

In risposta alle dichiarazioni del presidente Gabriele Gravina, la Lega B ha chiarito che la richiesta di tesseramento di un extracomunitario direttamente dall’estero fa parte di un progetto tecnico complessivo. Questo progetto prevede, tra l’altro, un contingentamento effettivo del numero di stranieri nel campionato di Serie BKT rispetto al passato.

In una nota diffusa dalla Lega Serie B si legge: “Ciò contrariamente a quanto affermato dal presidente Gravina e perfettamente in linea con le politiche attuali della Lega B di valorizzazione dei giovani convocabili nelle nazionali italiane, che consentono alle società che ne utilizzano di più di ottenere nuove e maggiori risorse economiche”.

La nota aggiunge inoltre che “è evidente come non sia la Lega B ad aver ridotto le soste di campionato da tre a due per la nazionale”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author