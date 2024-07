1aCategoria: Vieste e Peschici uniscono le proprie forze, nasce l’Atletico Gargano

È nata una nuova società sportiva, l’ASD Atletico Gargano. Costituita dalla fusione di due club locali, Atletico Peschici e Atletico Vieste, situati a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro, l’unione delle due realtà mira a rappresentare l’intero promontorio del Gargano con un’unica squadra.

Il nuovo club vede Francesco Mongelluzzi, già presidente dell’Atletico Peschici, assumere la presidenza dell’Atletico Gargano. L’obiettivo principale del progetto è quello di elevare il livello sportivo e calcistico della regione, sfruttando le risorse economiche e tecniche disponibili.

Questo nuovo percorso, ambizioso e innovativo, intende anche sviluppare il movimento calcistico locale, con un’attenzione particolare ai settori giovanili, che rimarranno distinti. Per la stagione corrente, l’Atletico Gargano parteciperà al campionato di Prima Categoria pugliese e disputerà probabilmente le partite casalinghe allo stadio “Michele Maggiano” di Peschici.

Il comunicato del nuovo club:

“Fabrizio Caramagna, autore di innumerevoli aforismi come questo, si definisce un ricercatore di meraviglie, e in questa sua attività di ricerca, in un certo senso, ci riscopriamo anche noi.

Nei passaggi più significativi della nostra vita, la perenne ricerca della soluzione ai problemi che la stessa ci pone dinanzi, ci porta a sviluppare capacità di analisi e di decisione sempre più efficaci.

Abbiamo sempre creduto che nelle difficoltà, anche in quelle più estreme, si nascondano spesso imprevedibili opportunità di crescita. Tuttavia, mai avremmo pensato di doverci ritrovare a spiegare ad altri la natura di certi processi, convinti che ciò che vedono i nostri occhi sia visibile anche agli altri. Eppure, non tutti riescono a cogliere il senso delle cose. Forse perché animati da uno spirito diverso, forse perché ancorati a concetti stratificati, quali l’appartenenza, le origini, la storia. Oppure, più semplicemente, perché difronte al cambiamento si tende inconsciamente a rimanere se stessi, avvolti nelle proprie certezze.

Oggi, per noi, comincia un nuovo viaggio. Non sappiamo dove ci porterà. Probabilmente non è questo il motivo per cui lo abbiamo intrapreso. Ciò che davvero conta è la ragione del viaggio, non la meta, e le persone con cui si è scelto di farlo.

Vieste e Peschici non sono mai state così vicine come adesso. Questa unione rappresenta il coraggio di chi non ha mai perso la speranza di poter continuare a fare sport ad un livello più alto, facendo ricorso a tutte le risorse tecniche ed economiche che il territorio ci offre. L’esperienza d’altronde ci ha permesso di sviluppare quella necessaria capacità di adattamento, che ci consentirà di trasformarci, senza distruggerci. E in un contesto socio economico che è già cambiato, non a tutti è concessa la possibilità di sopravvivere. Noi ci proviamo e, con ritrovato entusiasmo, ci apprestiamo a vivere questo nuovo percorso.

Noi siamo Vieste. Noi siamo Peschici. Noi siamo Atletico Gargano!”

