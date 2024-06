Red Bull Cliff Diving a Polignano: incidente a tuffatore russo

Nikita Fedotov, tuffatore russo di 29 anni, è stato protagonista di un piccolo incidente durante la Red Bull Cliff Diving World Series a Polignano a Mare, in provincia di Bari. Durante un tuffo da 27 metri, l’atleta è entrato in acqua in modo incerto, perdendo conoscenza a causa dell’impatto.

Subito soccorso, Fedotov è stato trasportato all’ospedale di Monopoli per controlli e dimesso in serata. L’atleta ha deciso di non partecipare alle gare odierne per precauzione.

“Mi sento bene. Ovviamente è sempre dura e mi sento indolenzito. Ci vorranno alcuni giorni, ma presto sarò di nuovo in forma – ha dichiarato Fedotov -. Si tratta di un nuovo tuffo ed è il tuffo più difficile del mondo. Era solo la seconda competizione in cui l’ho eseguito, quindi è ancora una sfida”.

Nonostante l’incidente, Fedotov guarda al futuro con ottimismo: “Ci sono molte altre gare in arrivo e punto in alto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author