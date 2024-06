30enne barese si perde su monte Montea, salvata da elicottero

L’equipaggio Drago VF54, di base a Lamezia Terme, ha tratto in salvo un’escursionista barese di 30 anni e il suo cane Nala sul monte Montea, a 1500 metri di quota, nel comune di Belvedere Marittimo (Cosenza). La giovane aveva smarrito il sentiero principale durante l’escursione, perdendo l’orientamento nella fitta boscaglia. I Vigili del Fuoco hanno localizzato la ragazza, trovandola in buone condizioni di salute. Successivamente, è stata recuperata e trasportata in elicottero a valle, dove è stata affidata alla squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author