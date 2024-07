Futsal B/M, Marco Ritorno resta il portiere del Castellana

Marco Ritorno sarà ancora il padrone delle chiavi della porta del Castellana C5 nella stagione sportiva 2024-25. L’estremo difensore, classe 1992, con esperienze passate nelle squadre di Bitonto e Noci, è arrivato nella città delle Grotte un anno fa, dimostrando le sue qualità in una stagione importante per i colori biancoblu: “La mia prima stagione con il Castellana è stata molto positiva. Mi sono ambientato subito in un gruppo che settimana dopo settimana è diventato molto di più. Alla vigilia di gare importanti, come le sfide playoff con Diaz e Soverato, è stato usato il termine famiglia per descrivere la nostra unione e posso assicurare che è stato proprio così”.

Nonostante la delusione per l’eliminazione non meritata, Ritorno guarda al futuro con ottimismo: “Abbiamo chiuso la stagione con una eliminazione ingiusta, ma non è il caso di tornarci su. Sappiamo che la dirigenza è al lavoro per ottenere il ripescaggio in Serie A2: sarebbe la chiusura di un cerchio dopo l’ottima annata scorsa”. Durante l’ultima parte della stagione, Ritorno ha anche mostrato doti da goleador: “Nell’ultima parte di stagione ho trovato la via del gol con regolarità grazie al quinto giocatore di movimento utilizzato dai nostri avversari. Certo, segnare regala delle belle emozioni, ma il mio compito rimane quello di parare”.

La società ha ufficializzato l’addio di Michele Grieco, collega di reparto di Ritorno nella scorsa stagione: “Michele è una persona fantastica e un ottimo atleta, sono sicuro che saprà essere ancora protagonista in questo sport. Lo ringrazio per questo anno trascorso insieme e spero che in futuro le nostre strade si possano incrociare nuovamente perché è un vero amico. Gli mando un forte abbraccio e gli faccio un grande in bocca al lupo”.

La settimana scorsa si è conclusa la Kinto Future Cup, che ha visto tra i protagonisti Alessandro e Marco Bianco, convocati dal selezionatore Sebastiano Giuffrida per rappresentare la Macro Area Sud alle fasi finali disputate presso il PalaFlaminio di Rimini. L’avventura dei due calcettisti dell’Under 19 e dei loro compagni di squadra si è chiusa con una sconfitta nella finale per il terzo posto contro l’Area Centro Nord.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author