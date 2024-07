Futsal A2/M, Lautaro Mendez approda all’Audace Monopoli

L’Audace Monopoli ha annunciato l’arrivo del pivot argentino Lautaro Mendez. Classe 1994, soprannominato “El Flaco”, Mendez proviene dal Messina Futsal, dove ha giocato un ruolo chiave nella salvezza della squadra. Cresciuto nell’Independiente, ha debuttato in Primera Division a soli 17 anni, e nel 2014 è passato al Boca Juniors, con cui ha partecipato alla Copa Libertadores e ha ottenuto la convocazione nella nazionale U20 argentina.

Dopo ulteriori esperienze in Argentina, nel 2020 è arrivato in Italia al Prato C5 in A2, segnando 24 reti. A dicembre 2022 è passato all’Atesina (B), realizzando sei gol. Tuttavia, la sua vera esplosione è avvenuta nell’ultima stagione in Sicilia, con ben 28 reti all’attivo.

«Ho scelto l’Audace Monopoli perché ritengo sia una società seria, con una struttura competitiva e obiettivi sportivi ambiziosi. Ringrazio il direttore sportivo Roby Somma e mister Giacovazzo per la fiducia. Spero di poter restituire tutto con buone prestazioni sul campo e raggiungere gli obiettivi insieme ai miei nuovi compagni. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura: sarà un campionato difficile, ma lavoreremo con umiltà per regalare nuove gioie alla città e ai nostri tifosi!»

Un altro importante tassello a disposizione di mister Giacovazzo.

