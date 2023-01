Oria, via ai lavori di manutenzione dell’impianto sportivo “Salinelle”

ORIA – Sono finalmente iniziati i lavori di manutenzione straordinaria e di messa a norma dell’impianto sportivo comunale in località “Salinelle”. Lavori che interesseranno in particolare il campo di calcio (che verrà completamente ristrutturato con rifacimento del manto erboso) e la pista di atletica (per la quale è prevista la sostituzione del tappetino e del manto), ma anche l’impianto di illuminazione, i servizi, le tribune, la pineta esterna e molto altro. Lavori importanti che ridaranno nuova linfa ad un impianto da tempo in disuso. Una grande notizia per tutta la comunità sportiva oritana, che tornerà dunque ad avere a disposizione una struttura all’avanguardia, pensata per richare sportivi da ogni parte e utile per consentire lo svolgimento di gare ed allenamenti.

L’Assessore allo sport e all’istruzione Pasquale Salerno ha fatto il punto sui lavori in corso: “Abbiamo già svolto le prove di carico sulla tribuna, ora si sta già lavorando su campo e pista. La fine dei lavori è prevista per fine maggio, mi auguro che sia così e che vada tutto per il meglio. Vogliamo offrire ai nostri ragazzi una struttura adeguata e professionale. Il nostro sogno/obiettivo è quello di dare un’alternativa ai giovani, affinché crescano in un ambiente sano. Su Oria sono nate due società di atletica leggera e calcio, che attendono con ansia la fine dei lavori in questa struttura e non solo”.

